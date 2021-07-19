كورونا.. 173 وفاة جديدة و822 مريضا في العناية المركزة وتحت التنفس الاصطناعي

أعلنت وزارة الصحة مساء الأحد، تسجيل 173 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الجملي للوفيات المبلغ عنها إلى 17527 شخصا.
كما تم تسجيل 5435 إصابة جديدة بالفيروس ليُصبح العدد الجملي للحالات المكتشفة 546233 شخصا.
وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 31.12 بالمائة.
ويتم حاليا التكفل بـ 4816 مريضا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 668 بأقسام العناية المركزة و154 تحت التنفس الاصطناعي.
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