كورونا.. 173 وفاة جديدة و822 مريضا في العناية المركزة وتحت التنفس الاصطناعي

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47 وفاة و1004 إصابات جديدة بكورونا أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الاثنين، أنه تم بتاريخ 2 ماي 2021، تسجيل 47 وفاة جديد ...

وزارة الصحة: 19 وفاة و 599 إصابة جديدة بفيروس كورونا أعلنت وزارة الصحة في بلاغها الصادر مساء اليوم الإثنين، أنه تم بتاريخ 15 نوفمبر 2020، تسجي ...

62 وفاة و2041 إصابة جديدة بكورونا أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أنه تم بتاريخ 22 جانفي 2021، تسجيل حالة 62 ...

وزارة الصحة: 84 وفاة و 2123 إصابة جديدة بفيروس كورونا أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الأربعاء، أنه تم بتاريخ 13 أفريل 2021، تسجيل 2123 ...