1750 مليما قيمة زكاة الفطر

أعلن ديوان الإفتاء للجمهورية التونسية في بلاغ له اليوم الخميس، أن قيمة زكاة الفطر تُساوي في هذا العام 1441 هجري – 2020 ميلادي، دينارا وسبعمائة وخمسين مليما ( 1750 مليم ).

ويجوز إخراج قيمة الزكاة نقدا أي بما يساوي في هذا العام 1441 هـ – 2020 م :

دينارا وسبعمائة وخمسين مليما ( 1750 مليم )

وأشار ديوان الإفتاء إلى أن وقت إخراج الزكاة وجوبا هو طلوع فجر يوم العيد وقبل صلاة العيد، ومن أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة ولا تسقط في حقه وتبقى عالقة بذمته حتى يؤديها مع حصول الإثم في ذلك ، ويجب أن يستغفر الله من إثم التأخير ، وصيامه يبقى معلقا بين السماء والأرض حتى يؤدي زكاة الفطر .

ويجوز إخراجها قبل يوم العيد بيومين أو ثلاثة عند المالكية ، وأجاز الأحناف والشافعية إخراجها قبل ذلك .

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