176 إصابة جديدة بكورونا 166 منها محلية

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه بتاريخ 24 أوت 2020، تم تسجيل 176 حالة إصابة جديدة: 166 حالة محلية و10 حالات وافدة، و17 تحليلا إيجابيا لحالات سابقة لا تزال حاملة للفيروس.

وقد تم، منذ فتح الحدود في 27 جوان 2020، تسجيل 1868 حالة مؤكدة حاملة لفيروس الكورونا الجديد منها 500 حالة وافدة و1364 حالة محلية (73%) و21 حالة وفاة (%1،2).

ويقع التكفل حاليا بـ 40 (2,6%) مريض في المستشفيات من بينهم 11 (0,8%) مريضا بأقسام العناية المركزة. ويبلغ عدد الحالات النشيطة 1537 (82،2%) وعدد المرضى الحاملين للاعراض 190 (12،7 %).

هذا، وقد تمّ إجراء 2508 تحليلا مخبريا من بينها 32 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 129104.



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