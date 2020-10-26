177 إصابة بفيروس كورونا في السجون التونسية

أعلن وزير العدل محمد بوستة في تدخل له بمجلس نواب الشعب اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 177 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في السجون التونسية، موزعة بين 87 إصابة لدى المساجين و90 إصابة مؤكدة في صفوف الإطارات.

وقد بلغ العدد الجملي للمصابين 177 إصابة .

واعتبر وزير العدل بأن هذه الأرقام هي أقل بكثير من المعدل الوطني، باعتبار وأن هناك 22 ألف سجين في تونس موزعون على تراب الجمهورية، مؤكدا أن إدارة السجون حريصة على الحفاظ على صحة المساجين.

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