1776 إصابة بكورونا في الوسط المدرسي

أعلنت وزارة التربية مساء اليوم الأربعاء، أنه تم منذ مطلع السنة الدراسية في 15 سبتمبر الفارط وإلى غاية يوم 27 أكتوبر الجاري تسجيل 1776 إصابة بفيروس « كورونا » المستجد بالمؤسسات التربوية، و4390 حالة مشتبه بإصابتها بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن الإصابات شملت 853 مؤسسة تربوية، بنسبة قدرت بـ 13.95 بالمائة، وطالت الإصابات 752 تلميذا و815 مدرسا و163 من إطار الإشراف الإداري والبيداغوجي والإداريين والقيمين العامين والقيمين والمرشدين التطبيقيين، بالإضافة إلى تسجيل 46 إصابة في صفوف العملة.

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