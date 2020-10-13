18 إصابة بفيروس كورونا في صفوف النواب

أعلن طبيب البرلمان ماهر العيادي اليوم الثلاثاء، أنه تم إلى حدد اليوم تسجيل 18 إصابة بفيروس كورونا في صفوف النواب.

وقد تم تسجيل عدد من حالات الشفاء من كورونا لدى أعوان بالبرلمان ثبتت إصابتهم في وقت سابق بالفيروس.

وأشار طبيب البرلمان إلى أن 11 شخصا يخضعون حاليا للحجر الصحي الذاتي.

وتتوزع الإصابات المسجلة على النحو التالي:

-12 إصابة لنواب من كتلة الحزب الدستوري الحر

- 2 إصابات لنواب من كتلة حركة النهضة

-اصابة واحدة في كتلة الاصلاح

-اصابة واحدة في كتلة قلب تونس

-اصابة واحدة في كتلة إئتلاف الكرامة

-إصابة واحدة في الكتلة الديمقراطية .

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