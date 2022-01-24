18 وفاة و7144 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم الاثنين، أنه تم بتاريخ 22 جانفي 2022، تسجيل 18 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الجملي للوفيات إلى 25988 شخصا.
كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 7144 إصابة جديدة بالفيروس من مجموع 21168 تحليلا مخبريا نسبة تحاليل إيجابية بلغت 33.75 بالمائة.
ويتم حاليا التكفل بـ750 مصابا بالوباء، 78 منهم حالة إيواء جديدة و166 منهم بأقسام الإنعاش والعناية المركزة و46 مصابا تحت التنفس الاصطناعي.
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