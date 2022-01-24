18 وفاة و7144 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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22 وفاة و1883 إصابة جديدة بكوفيد 19 أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، عن تسجيل 22 وفاة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ 31 أوت 2021. ...

36 حالة وفاة و1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أنه تم بتاريخ 18 ديسمبر 2020، تسجيل 3 ...

11 وفاة و4865 إصابة جديدة بفيروس كورونا أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ 10 جانفي 2022، تسجيل 11 حالة وفاة جدي ...

وزارة الصحة: 84 وفاة و 2123 إصابة جديدة بفيروس كورونا أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الأربعاء، أنه تم بتاريخ 13 أفريل 2021، تسجيل 2123 ...