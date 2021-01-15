1844 مصابا بكورونا يُقيمون بالمستشفيات والمصحات الخاصة

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء الخميس، أنه يتم حاليا التكفل بـ 1844 مصابا بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات والمصحات الخاصة، من بينهم 363 مصابا يقيمون بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العام والخاص، فيما يخضع 123 مصابا منهم إلى التنفس الاصطناعي بهذه المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة.

كما تم بتاريخ 13 جانفي 2021، تسجيل ، 63 حالة وفاة جراء فيروس كورونا و2327 إصابة جديدة بالفيروس من جملة 7137 تحليلا مخبريا.

وأوضحت الوزارة بأن العدد الجملي للوفيات والإصابات المكتشفة بلغ على التوالي 5478 حالة وفاة و170895 إصابة، منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية مارس الماضي.

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