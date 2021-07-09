189 وفاة جديدة بكورونا في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الجمعة، أنه تم بتاريخ 8 جويلية 2021، تسجيل 189 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الجملي للوفيات المبلغ عنها إلى 16050 وفاة.

كما تم تسجيل 8506 إصابة جديدة بالفيروس التاجي من مجموع 24406 تحليلا مخبريا، ليبلغ العدد الإجمالي للحالات المكتشفة 481735 شخصا.

كما بلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 34.85 بالمائة.

وقد تم تسجيل أعلى نسبة وفيات في ولايتيْ باجة وتونس بـ22 وفاة بكل منهما، وولاية سليانة بـ25 وفاة وبنزرت بـ16 وفاة والقيروان بـ15 وفاة وسيدي بوزيد بـ11 وفاة وسوسة بـ13 وفاة .

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