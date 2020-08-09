19 إصابة جديدة بكورونا 12 منها محلية

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الأحد، أنه بتاريخ 08 أوت 2020، تمّ إجراء 1283 تحليلا مخبريا من بينها 17 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 104706.

وقد تم تسجيل 26 تحليلا إيجابيا من بينهم 19 حالة إصابة جديدة: 12 حالة إصابة محلية و07 حالات إصابة وافدة و7 تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1697 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1263 حالة شفاء و51 حالة وفاة و383 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 13 حالة إصابة وقع التكفل بها في المستشفى.



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