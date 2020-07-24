19 إصابة جديدة وافدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه بتاريخ 23 جويلية 2020، تمّ إجراء 999 تحليلا مخبريا من بينها 35 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 87861.

وقد تم تسجيل 26 تحليلا إيجابيا من بينهم 19 حالة إصابة جديدة وافدة و07 تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1425 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1124 حالة شفاء و50 حالة وفاة و251 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 07 حالات إصابة وقع التكفل بها في المستشفى.

مع العلم وأن جميع الحالات النشيطة وقع التكفل بها داخل مراكز إيواء مخصصة للغرض.

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