19 حالة وفاة و1008 إصابة جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020، تسجيل 1008 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس خلال الـ24 ساعة الماضية مع تسجيل 19 حالة وفاة ليرتفع عدد الوفيات بين فيفري وسبتمبر 265 شخصا.

وقد ارتفع العدد الجملي للإصابات منذ فيفري إلى اليوم 18413 من جملة 233680 تحليلا.

وبلغ عدد المرضى الذين يتم التكفل بهم حاليا في المستشفيات 341 شخصا، 102 منهم في أقسام العناية المركزة، و47 تحت جهاز التنفس الاصطناعي.



كلمات البحث :إًابة;تونس;كورونا;وفاة