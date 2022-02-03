19 حالة وفاة و6561 إصابة جديدة بكورونا

اخر تحديث : 03/02/2022

إصابة كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها صباح اليوم الخميس، عن تسجيل 19 حالة وفاة بفيروس كورونا و6561 إصابة جديدة بالفيروس وذلك بتاريخ غرة فيفري 2022.
وقد بلغ إجمالي الوفيات 26.429 حالة مقابل 924.375 إصابة منذ بداية الجائحة.
وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية يوم غرة فيفري 33.58 بالمائة، وذلك بعد إجراء 19.538 تحليلا مخبريا.

ويتم حاليا التكفل بـ1233 مصابا بالفيروس في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 208 منهم بأقسام الإنعاش والعناية المركزة و47 إصابة أخرى تحت التنفس الاصطناعي.


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