19 حالة وفاة و6561 إصابة جديدة بكورونا

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20 حالة وفاة و629 إصابة جديدة بكورونا أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم السبت، عن تسجيل 20 حالة وفاة و629 إصابة جديدة بكورونا بتاريخ ...

78 حالة وفاة و2199 إصابة جديدة بكورونا أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم السبت، أنه تمّ بتاريخ 16 أفريل 2021، تسجيل 78 حالة و ...

290 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بكورونا أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الاثنين، أنه تم بتاريخ 14 مارس 2021، تسجيل 15 حالة وفاة جديد ...

52 حالة وفاة و1612 إصابة جديدة بكورونا أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، أنه تم بتاريخ 27 ديسمبر 2020، تسجيل 1612 إ ...