19 فيفري: إرجاع النفايات الايطالية لمصدرها

تم يوم الجمعة 11 فيفري 2022، إمضاء اتفاق تعاون مؤسساتي بين تونس و إيطاليا بخصوص إرجاع النفايات الى ايطاليا.

ويُمثل إمضاء هذا الاتفاق استكمال مسار التشاور بين الدولتين الذي انطلق منذ سنة 2020.

و يقضي هذا الإتفاق بإعادة تصدير 213 حاوية بصفة حينية في مرحلة أولى ثم مواصلة المشاورات بخصوص استكمال تصدير النفايات المتبقية بعد الحريق الذي نشب بمستودع الموردين من ولاية سوسة.

و سيتم ارجاع هذه النفايات على اول باخرة تابعة للناقل البحري ARKAS و ذلك يوم 19 فيفري 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملف قد تم متابعته ومعالجته على مستوى رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة و سفارة ايطاليا بتونس و من طرف كافة الوزارات و الأطراف المعنية بالخصوص وزارة البيئة، وزارة الشؤون الخارجية و الهجرة و التونسيين بالخارج، وزارة النقل، سفارة الجمهورية التونسية بايطاليا و المكلف العام بنزاعات الدولة و الإدارة العامة للديوانة.

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