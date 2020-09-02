19 ولاية مصنّفة ضمن القائمة الحمراء في تونس

ارتفعت عدد الولايات المصنّفة ضمن القائمة الحمراء في تونس، إلى 19 ولاية تسجل كل منها معدلا يفوق 10 إصابات بفيروس « كورونا » المستجد على كل مائة ألف ساكن.

وكشف المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة بأن القائمة المصنفة بالحمراء تضم كلا من ولايات قابس ( 774 إصابة) وبن عروس ( 225 إصابة) والكاف ( 208 إصابة) وتونس ( 200) وسوسة ( 167) ثم أريانة والقيروان بـ( 106 حالات إصابة ) لكل منهما.

كما تضم القائمة نفسها، بإصابات أقل، ولايات صفاقس والمنستير ومدنين وجندوبة ونابل وتطاوين والمهدية وسيدي بوزيد والقصرين وقبلي، وكذلك سليانة وبنزرت.

وتشمل هذه القائمة جل الجهات باسثناء 5 ولايات تسجل أقل معدلات إصابة بكورونا على كل مائة ألف ساكن، وهي منوبة (10 إصابات) وقفصة ( 8 إصابات) وباجة ( 4 إصابات) وزغوان ( 3 إصابات) وتوزر بإصابتين فقط.

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