1907 إصابة بفيروس كورونا في الوسط المدرسي

أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها مساء الاثنين، أنه تم منذ 15 سبتمبر الماضي إلى حدود يوم 8 نوفمبر2020، تسجيل 1907 إصابات بفيروس كورونا في الوسط المدرسي منها 809 إصابات في صفوف التلاميذ و873 إصابة في صفوف المدرسين وذلك في 925 مؤسسة تربوية أي بنسبة 15.13 بالمائة من إجمالي المؤسسات.

كما تمّ تسجيل 176 إصابة بكورونا بين إطار الإشراف الإداري والبيداغوجي والإداريين والقيمين العامين والقيمين والمرشدين التطبيقيين، بالإضافة إلى تسجيل 49 حالة بين العملة.

وتقدر نسبة الإصابات بالوسط المدرسي بـ 0.076 بالمائة، وفق وزارة التربية.

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