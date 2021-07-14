194 وفاة و8213 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الأربعاء، أنه تم بتاريخ 13 جويلية 2021، تسجيل 194 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد من بينهم 68 وفاة حصلت يوم أمس ليرتفع العدد الجملي للوفيات المبلغ عنها إلى 16845 شخصا.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 8213 إصابة جديدة بالفيروس من مجموع 25213 تحليلا مخبريا، ليبلغ العدد الإجمالي للحالات المكتشفة 518609 إصابة .

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 32.57 بالمائة.

ويتم حاليا التكفل بـ 4667 مريضا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 655 منهم بأقسام العناية المركزة و158 تحت التنفس الاصطناعي.

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