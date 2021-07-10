194 وفاة و9286 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم السبت 10 جويلية 2021، عن تسجيل رقم قياسي جديد في علاقة بجائحة فيروس كورونا، وذلك بتسجيل 194 حالة وفاة وإحصاء 9286 إصابة جديدة

من مجموع 27175 تحليلا مخبريا.وأشارت الوزارة في بلاغها إلى أن الـ194 وفاة المُعلن عنها من بينها 68 حالة بتاريخ 09 جويلية.

وقد بلغت نسبة التحاليل الإيجابية 34.17 بالمائة.

ويتم حاليا التكفل بـ4374 مصابا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 631 منهم بأقسام العناية المركزة و153 تحت التنفس الاصطناعي.

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