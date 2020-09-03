198 إصابة جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الخميس، أنه بتاريخ 02 سبتمبر 2020، تم تسجيل 198حالة إصابة جديدة: 178 حالة محلية و20 حالة وافدة، و34 تحليلا إيجابيا لحالات سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليبلغ العدد الجملي للحالات إلى 4394.

وقد تم، منذ فتح الحدود في27 جوان 2020، تسجيل 3193 حالة مؤكدة حاملة لفيروس الكورونا الجديد منها 574 حالة وافدة و2589 حالة محلية (81 %) و34 حالة وفاة (%1).

ويقع التكفل حاليا بـ 66 (2،5%) مريض في المستشفيات من بينهم 20 (0,8%) مرضى بأقسام العناية المركزة. ويبلغ عدد الحالات النشيطة 2624 (82%) وعدد المرضى الحاملين للاعراض 396 (12،4 %).

وقد تمّ إجراء 2583 تحليلا مخبريا من بينها 260 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 150795.



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