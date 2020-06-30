2 إصابات جديدة وافدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه بتاريخ 29 جوان 2020، تمّ إجراء 308 تحليلا مخبريا من بينها 22 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 69527.

وقد تم تسجيل 11 تحليلا إيجابيا من بينها 02 حالات إصابة جديدة وافدة من ضمن الذين تم إجلاؤهم وهم موجودون في مراكز الحجر الصحي الإجباري، و09 تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1174 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1031 حالة شفاء و50 حالة وفاة و93 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

مع العلم وأن جميع الحالات النشيطة وقع التكفل بهم داخل مراكز إيواء مخصصة للغرض.

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