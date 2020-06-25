2 إصابات جديدة وافدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه بتاريخ 24 جوان 2020، تمّ إجراء 217 تحليلا مخبريا من بينها 03 تحاليل في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 68321.

وقد تم تسجيل 05 تحاليل إيجابية، من بينها 02 حالات إصابة جديدة وافدة من ضمن الذين تم إجلاؤهم وهم موجودون في مراكز الحجر الصحي الإجباري، و03 تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1162 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1023 حالة شفاء و50 حالة وفاة و89 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

مع العلم وأن جميع الحالات النشيطة وقع التكفل بهم داخل مراكز إيواء مخصصة للغرض.



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