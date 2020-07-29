20 إصابة جديدة بكورونا بينها 3 محلية

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه بتاريخ 28 جويلية 2020، تمّ إجراء 1454 تحليلا مخبريا من بينها 39 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 92710.

وقد تم تسجيل 34 تحليلا إيجابيا من بينهم 20 حالة إصابة جديدة: 03 حالات إصابة محلية و17 حالة إصابة وافدة و14 تحليلا إيجابيا لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1488 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1178 حالة شفاء و50 حالة وفاة و260 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 08 حالات إصابة وقع التكفل بها في المستشفى.



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