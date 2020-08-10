20 إصابة جديدة بكورونا 17 منها محلية

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، أنه بتاريخ 09 أوت 2020، تمّ إجراء 650 تحليلا مخبريا من بينها 24 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 105356.

وقد تم تسجيل 32 تحليلا إيجابيا من بينهم 20 حالة إصابة جديدة: 17 حالة إصابة محلية و03 حالات إصابة وافدة و12 تحليلا إيجابيا لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1717 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1265 حالة شفاء و51 حالة وفاة و401 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 15 حالة إصابة وقع التكفل بها في المستشفى.



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