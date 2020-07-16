20 جويلية: انطلاق التسجيل في خدمة الـSMS الخاصة بنتائج البكالوريا

أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم الخميس 16 جويلية 2020، أنه يمكن للمترشحين لامتحان البكالوريا في الدورة الرئيسية لسنة 2020 الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرسالية القصيرة للهاتف الرقمي الجوال، التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من يوم الإثنين 20 جويلية 2020 على الساعة 10 صباحا وذلك بتوجيه ارسالية قصيرة على الرقم 85005 على النحو التالي:

BAC ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف .

ويتلقى المسجلون بهذه الخدمة، إرسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان (القرار والمعدل النهائي وأعداد مختلف المواد) وذلك قبل موعد الإعلان الرسمي على النتائج.

وأوضحت الوزارة أنها توفر خدمة نشر نتائج هذا الامتحان بواسطة الارساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال بالنسبة الى المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال ل »اتصالات تونس » و »أوريدو » و »أورونج » بسعر اجمالي قدره 950 مليم.

وذكّرت الوزارة بأن رقم التسجيل بامتحان البكالوريا ينبغي ان يكون متكونا من 6 أرقام ورقم بطاقة التعريف الوطنية من 8 أرقام.

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