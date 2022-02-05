20 حالة وفاة و5511 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم السبت، عن تسجيل 20 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، تم التصريح بها أوليا بتاريخ أمس الجمعة 4 فيفري 2022، و5511 تحليلا إيجابيا من مجموع 15 ألفا و443 تحليلا مخبريا، لترتفع بذلك نسبة التحاليل الإيجابية اليومية إلى حدود 35.69%.

وأوضحت الوزارة بأنّ العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 26 ألفا و612 حالة.

يُشار إلى أنّ 1383مصابا بفيروس كورونا يُقيمون إلى حدود يوم 04 فيفري 2022، في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بينهم 104 حالات جديدة، يُقيم 252 منهم بأقسام الإنعاش والعناية المركزة في حين يخضع 49 شخصا للتنفس الاصطناعي.

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