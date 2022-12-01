20 مليون أورو من البنك الألماني للتنمية لدعم المؤسسات الناشئة في تونس

وقع كل من البنك الالماني للتنمية و »سمارت كابتل »،اليوم الخميس ببرلين، مذكرة اكتتاب للبنك في صندوق الصناديق « انافا » بقيمة 20 مليون اورو وعلى اتفاق مساعدة فنية موجهة لنفس الصندوق بقيمة 4 ملايين اورو وذلك في اطار برنامج التعاون الثنائي بين تونس والمانيا.

وجاء إبرام الاتفاقين على هامش انعقاد هيئة المتابعة الحكومية المشتركة بين المانيا وتونس التي تحتضنها برلين، المانيا، من 29 نوفمبر الى 1 ديسمبر 2022، وفق بلاغ أصدره البنك الالماني للتنمية.

ويرفع اكتتاب التعاون الالماني عبر البنك الالماني للتنمية حجم التمويلات المرصودة لصندوق الصناديق « انافا » الى 60 مليون اورو من مبلغ مستهدف بقيمة 100 مليون اورو، وسيساهم في تعزيز الاقتصاد المجدد في تونس باعتبار ان هذه الاعتمادات ستمكن من تغذية المنظومة الاقتصادية للمبادرة التونسية، التي تعرف بعد طفرة، من خلال تامين دعم مالي طال انتظاره من قبل الشباب من أصحاب المؤسسات الناشئة، وفق المصدر نفسه.

وسيمكن ذلك من إحداث 13 صندوقا استثماريا فرعيا في المراحل الثلاث المتصلة باطلاق المؤسسات الناشئة ونموها وتوسعها، كما سيمكن هذا الاكتتاب الألماني أيضا من تطوير جيل جديد من الصناديق في اطار هذه المبادرة.

وسيعزز الدعم الفني وقدره 4 ملايين اورو من جهته قدرات « سمارت كابتل »، الهيكل المكلف من طرف الحكومة التونسية بالتصرف في مشروع المؤسسات الناشئة « ستار تاب تونيزيا »، لتحسين موارده واداواته في التصرف في صندوق الصناديق وتامين المتابعة وفق افضل المعايير الدولية للصناديق الاستثمارية الفرعية والمستفيدين النهائيين، اي المؤسسات الناشئة.

وسيعزز البنك الالماني للتنمية « سمارت كابتل » من خلال هذا الاتفاق وضع اسس المؤسسات الناشئة في تونس، وهو مشروع استثمار طموح ومجدد ويلقى دعما كبيرا من طرف الحكومة التونسية ومساندة من الجانب الالماني.

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