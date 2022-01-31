20 وفاة و6132 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه تمّ بتاريخ 29 جانفي 2022، تسجيل 6132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من مجموع 20166 تحليلا مخبريا بنسبة تحاليل إيجابية بلغت 30.41 بالمائة.

كما تم في اليوم ذاته، تسجيل 20 حالة وفاة ليرتفع العدد الجملي للوفيات المصرّح بها 26271 شخصا.

ويتم حاليا التكفل بـ 1042 مصابا بالفيروس في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 191 منهم بأقسام الإنعاش والعناية المركزة و52 شخصا تحت التنفس الاصطناعي.

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