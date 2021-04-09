2010 إصابة جديدة و43 وفاة بكورونا في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، أنه تم بتاريخ 8 أفريل 2021، تسجيل 2010 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جملة 7858 تحليلا مخبريا و43 حالة وفاة.

وقد ارتفع العدد الجملي للحالات المكتشفة إلى 268837 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات إلى 9179 شخصا.

ويُقيم حاليا بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة 1897 شخصا، 392 بأقسام العناية المركزة و122 شخصا تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

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