2047 مصابا بكورونا في المستشفيات والمصحات

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الاثنين، أنه تم بتاريخ 30 ماي 2021، التكفل بـ 65 مصابا جديدا بكورونا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، ليرتفع العدد الجملي للمقيمون حاليا هناك إلى 2047 شخصا، 424 بأقسام العناية المركزة و117 تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 786 إصابة جديدة بالفيروس من جملة 4679 تحليلا مخبريا، و31 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الجملي للوفيات إلى 12654 شخصا.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 16.80 بالمائة.

كلمات البحث :كورونا;مستشفيات;مصاب;مصحات