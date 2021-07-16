205 وفاة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الجمعة، أنه تم بتاريخ 16 جويلية 2021، تسجيل 205 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 6787 إصابة جديدة بالفيروس من مجموع 22403 تحليلا مخبريا، ليرتفع العدد الجملي للحالات المكتشفة إلى 533274 شخصا.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 30.30 بالمائة.

ويتم حاليا التكفل بـ 4830 شخصا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 671 بأقسام العناية المركزة و164 تحت التنفس الاصطناعي.

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