21 إصابة جديدة بكورونا 18 منها محلية



أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه بتاريخ 10 أوت 2020، تمّ إجراء 976 تحليلا مخبريا من بينها 29 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 106332.

وقد تم تسجيل 23 تحليلا إيجابيا من بينهم 21 حالة إصابة جديدة: 18 حالة إصابة محلية و03 حالات إصابة وافدة و02 تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1738 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1272 حالة شفاء و52 حالة وفاة و414 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 16 حالة إصابة وقع التكفل بها في المستشفى.



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