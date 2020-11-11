21 حالة وفاة و1529 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020، أنه تم بتاريخ 10 نوفمبر 2020، تسجيل 21 حالة وفاة و1529 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

كما تمّ يوم أمس التبليغ عن 75 حالة وفاة جراء الكوفيد 19 سجلت في الفترة الممتدة من 1 إلى 9 نوفمبر الحالي، ليرتفع اجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 2100 وفاة، فيما ارتفع العدد الجملي للإصابات المكتشفة إلى 74522 إصابة. وفي المقابل ارتفع عدد المتعافين إلى 51750 متعافيا.

ويقيم حاليا بالمستشفيات 1590 مصابا بفيروس كورونا المستجد، يقيم منهم حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العمومي والخاص 284 مريضا، ويخضع 143 من بينهم إلى التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص.

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