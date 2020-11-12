21 وفاة و1584 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحّة في بلاغ لها مساء اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020، أنّه تمّ بتاريخ 11 نوفمبر 2020، تسجيل 1584 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جملة 4386 تحليلا مخبريا تم إجراءه ما يرفع العدد الجملي للحالات المكتشفة إلى 76106 شخصا.

كما تم تسجيل 21 حالة وفاة يوم أمس، مع تسجيل 30 حالة وفاة مبلغ عنها يوم 11 نوفمبر والمسجلة في الفترة الممتدة بين 1 نوفمبر و10 نوفمبر ليرتفع عدد الوفيات إلى 2151 وفاة.

ويُقيم حاليا 1535 مريضا بالفيروس في المستشفيات، و283 بأقسام العناية المركزة، فيما يوجد 142 حاليا تحت التنفس الاصطناعي بالقطاعين العمومي والخاص.

وبلغ عدد المتعافين 51807 متعافٍ.

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