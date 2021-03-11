21 وفاة و609 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 21 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ مارس الماضي إلى حدود مساء أمس، إلى 8313 وفاة.

كما تم في اليوم نفسه تسجيل 609 إصابات جديدة بالفيروس التاجي عقب إجراء 4905 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 206 ألاف و 293 شخصا، بعد تعافي 674 مصابا، وذلك من بين 239 ألفا و 977 شخصا حاملا للفيروس.

ويتم حاليا التكفل بـ 1067 مصابا بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة إضافة إلى إقامة 266 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 94 مصابا إلى التنفس الاصطناعي.

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