2125 إصابة بكورونا خلال يومين

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020، عن تسجيل 2125 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يومي 25 و26 أكتوبر الجاري ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 54278 شخصا منذ بداية الجائحة.

كما أعلنت الوزارة، عن تسجيل 25 حالة وفاة خلال اليومين المذكورين و117 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها بصفة رجعية للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة يوم 26 أكتوبر لترتفع الحصيلة الجملية للوفيات إلى 1153 حالة من بداية تفشي الوباء.

وبلغ عدد المرضى الذين يقع التكفل بهم في المستشفيات إلى حدود يوم 26 أكتوبر 1233 شخصا، 221 منهم بأقسام العناية المركزة و101 تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

كما بلغ عدد المرضى الذين تم إيواؤهم بالمستشفيات يوم 26 أكتوبر 75 شخصا، فيما تم إيواء 9 أشخاص بأقسام الإنعاش.

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