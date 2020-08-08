22 إصابة جديدة بكورونا 10 منها محلية

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم السبت، أنه بتاريخ 07 أوت 2020، تمّ إجراء 1382 تحليلا مخبريا من بينها 17 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 103423.

وقد تم تسجيل 31 تحليلا إيجابيا من بينهم 22 حالة إصابة جديدة: 10 حالات إصابة محلية و12 حالة إصابة وافدة و9 تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1678 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1259 حالة شفاء و51 حالة وفاة و368 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 11 حالة إصابة وقع التكفل بها في المستشفى.



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