22 وفاة بفيروس كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الأحد، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في تونس إلى 22 شخصا (04 صفاقس، 03 سوسة، 03 أريانة، 01 الكاف، 01 المهدية، 01 تطاوين، 01 بنزرت، 02 تونس، 02 مدنين، 01 منوبة، 01 سيدي بوزيد، 01 نابل، 01 بن عروس).

وسجلت وزارة الصحة أن هذا التطور في الوضع الوبائي ينبئ بمزيد انتشار المرض خلال الأسابيع القادمة طالما أن الإجراءات التي ما فتئت الوزارة تذكر بوجوب الالتزام بها، لم يقع احترامها في عديد المناسبات بكثير من المناطق.

كما دعت وزارة الصحة، بكل إلحاح، كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل الإجراءات المتخدة من قبل السلطات في هذا الصدد وخاصة منها إيواء المصابين بالمستشفيات ومراكز الإيواء وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.

يُشار إلى أنه تم بتاريخ 04 أفريل 2020، تسجيل 21 حالة إصابة جديدة من مجموع 658 تحليلا مخبريا ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 574 حالة مؤكدة من بين 7145 تحليلا جمليا.

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