22 وفاة و3552 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، أنه تم بتاريخ 24 أوت 2021، تسجيل 22 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الجملي للوفيات المبلغ عنها إلى 22932 شخصا.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 3552 إصابة جديدة بالفيروس من جملة 14970 تحليلا مخبريا، ليبلغ العدد الجملي للحالات المكتشفة 651035 شخصا.

وقد بلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 23.73 بالمائة.

ويتم حاليا التكفل بـ2800 مريضا بالكوفيد-19 في المستشفيات والمصحات الخاصة، 530 منهم بأقسام الإنعاش والعناية المركزة 123 تحت التنفس الاصطناعي.

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