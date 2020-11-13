2218 مصابا بالكورونا في الوسط المدرسي

أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها مساء أمس الخميس، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس « كورونا » المستجد فى المدارس بلغ 2218 حالة، منذ 15 سبتمبر الماضي.

وكشفت الوزارة بأن الإصابات توزعت بين 917 حالة في صفوف التلاميذ، و1043 حالة بين المدرسين، و204 إصابات بين الإطارات الإدارية والمشرفين والقيمين، بالإضافة إلى تسجيل 54 حالة في صفوف العملة.

وأوضحت الوزارة بأن الإصابات بفيروس « كورونا » المسجلة طالت 1075 مؤسسة تربوية أي بنسبة 17.58 بالمائة من إجمالى المؤسسات.

وسجلت المندوبية الجهوية للتربية بسوسة أعلى عدد من المؤسسات التربوية التي مسها الفيروس بـ85 مؤسسة، تليها المنستير بـ76 مؤسسة، فنابل بـ69 مؤسسة، ثم تونس 1 وبن عروس بـ55 مؤسسة، وتونس 2 بـ48 مؤسسة.

وفيما يلي توزيع الإصابات حسب الولايات:



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