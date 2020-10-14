2234 إصابة و34 وفاة بفيروس كورونا خلال يومين

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه تم خلال يومي 11 و 12 أكتوبر الجاري تسجيل 2234 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد مصابي كورونا في تونس منذ شهر فيفري إلى 34790 شخصا.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 34 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد وفيات كورونا في تونس إلى 512 شخصا.

وبلغ عدد المرضى الذين يتم التكفل بهم في المستشفيات إلى حدود يوم 12 أكتوبر 2020، 750 شخصا، بزيادة 46 شخصا خلال اليومين الماضيين، 149 منهم بأقسام العناية المركزة و73 تحت جهاز التنفس الاصطناعي.



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