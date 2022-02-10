23 حالة وفاة و3823 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الخميس، بأن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المبلغ عنها بتاريخ 9 فيفري الحالي، بلغ 23 حالة وفاة مع تسجيل 3823 إصابة جديدة.

وارتفع بذلك العدد الجملي للوفيات، منذ بداية انتشار الوباء، إلى 26941 حالة وفاة والإصابات إلى 958549 إصابة.

كما بلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية إلى 32.80 بالمائة.

ويتم حاليا التكفل بـ1496 مصابا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 272 منهم بأقسام الإنعاش والعناية المركزة و63 آخرون تحت التنفس الاصطناعي.

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