23 مارس 2021: انتهاء آجال تجميد أموال عائلة بن علي بكندا

أبرز وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق حاتم العشي في تدوينة على صفحته الرسمية الفايسبوك مساء الأحد، بأن آجال تجميد أموال بن علي وعائلته بكندا تنتهي يوم 23 مارس 2021 وهي آجال الخمس سنوات الثانية.

وبين العشي بأنه حسب القانون الكندي فإن الآجال تجدد كل خمس سنوات وبالإمكان طلب التجديد لمدة خمس سنوات أخرى بعد تقديم ملف مدعم -وذلك بداية من 24 مارس 2021- يبرر طلب التجديد والذي يهم فقط 8 أشخاص من عائلة بن علي.

وكان السفير الكندي بتونس باتريس كوزينو قد أكد خلال شهر نوفمبر المنقضي، وقوف بلاده إلى جانب تونس في مسألة استرجاع الأموال المنهوبة.

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