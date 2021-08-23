23 وفاة و1891 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه تم بتاريخ 21 أوت 2021، تسجيل 23 وفاة جديدة بفيروس كورونا و1891 إصابة جديدة من مجموع 9912 تحليلا مخبريا.

وقد ارتفع العدد الجملي للوفيات المبلغ عنها جراء الفيروس إلى 22609 شخصا.

كما بلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 19.08 بالمائة.

يُشار إلى أن العدد الجملي للتحاليل الإيجابية بلغ 642788 شخصا، تعافى منهم 592891 شخصا.

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