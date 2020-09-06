234 إصابة جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها، أنه بتاريخ 04 سبتمبر 2020، تم تسجيل 234حالة إصابة جديدة، و52 تحليلا إيجابيا لحالات سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليبلغ العدد الجملي للحالات 4776.

وقد تم، منذ فتح الحدود في27 جوان 2020، تسجيل 3575 حالة مؤكدة حاملة لفيروس الكورونا الجديد منها 577 حالة وافدة و2960 حالة محلية (82،7 %) و43 حالة وفاة (%1).

ويقع التكفل حاليا بـ 66 (2%) مريض في المستشفيات من بينهم 19 (0,63%) مرضى بأقسام العناية المركزة. ويبلغ عدد الحالات النشيطة 2977 (82%) وعدد المرضى الحاملين للاعراض 445 (12،45 %).

وقد تمّ إجراء 2470 تحليلا مخبريا من بينها 120 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 155862.

كلمات البحث :إصابة;تونس;كورونا