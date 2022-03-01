235542 مشاركا في الاستشارة الوطنية

بلغ عدد المشاركين في الاستشارة الوطنية التي فُتحت رسميّا للعموم، يوم 15 جانفي 2022 وتستمر إلى غاية 20 مارس المقبل، 235542 مشاركا وذلك إلى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال من اليوم.

وحسب الموقع الرسمي للاستشارة، تعدّ الفئة العمرية ما بين 30 و39 سنة الأكثر مشاركة بنسبة فاقت الـ29 بالمائة، فيما تعلقت نسبة المشاركة الأضعف بالفئة العمرية الأقل من 20 سنة، بنسبة 2.2 بالمائة فقط.

ويلاحظ أن ولايتي تونس وبن عروس لازالت تستأثر بنسب المشاركة الأعلى، بنسب بلغت تباعا 30339 و20133 مشاركا في حين جاءت ولايتي قبلي وتطاوين في أسفل الترتيب بنسب بلغت تباعا 2290 و1651 مشاركا.

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