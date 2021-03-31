24 حالة وفاة و1847 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الأربعاء، أنه تم بتاريخ 31 مارس 2021، تسجيل 24 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، و1847 إصابة جديدة، من جملة 7750 تحليلا مخبريا.

وبلغ العدد الجملي للوفيات والإصابات المكتشفة على التوالي 8812 حالة وفاة و254 ألفا و18 إصابة، منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية مارس 2020.

في المقابل، بلغ عدد المتعافين من الفيروس 217 ألفا و293 شخصا، بعد تعافي 581 مصابا.

ويتم حاليا التكفل بـ1177 مصابا بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات والمصحات الخاصة، إضافة إلى إقامة 310 مصابين حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 104 مصابين إلى التنفس الاصطناعي .

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