24 حالة وفاة و713 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، أنه تم بتاريخ 4 مارس 2021، تسجيل 24 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ مارس الماضي إلى حدود مساء أمس، إلى 8130 وفاة.

وتم أيضا تسجيل 713 إصابة جديدة بالفيروس التاجي عقب إجراء 3940 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 201 ألفا و 500 شخصا، بعد شفاء 516 مصابا، وذلك من بين 236 ألفا و356 شخصا أصيب بالفيروس.

ويتم حاليا التكفل بـ 1082 مصابا بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات والمصحات الخاصة، إضافة إلى إقامة 268 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العمومي والخاص، فيما يخضع 104 شخصا تحت جهاز التنفس الاصطناعي .

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