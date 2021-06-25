241 المعدّل الوطنيّ لعدوى كورونا على كل 100 ألف شخص

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الجمعة، أن المعدّل الوطنيّ للعدوى بفيروس كورونا يساوي 241 حالة على كل 100 الف شخص.

ونشرت الوزارة توزيع نسب الحالات حسب الولايات لكل 100000 ساكن خلال الاربعة عشر الايام الاخيرة، لتُقدّر نسبة الانذار المرتفعة جدّا بـأكثر من 100 حالة لكلّ 100 الف ساكن ونسبة الانذار المرتفع بين 50 و100 لكلّ 100 الف ساكن ونسبة الانذار المتوسّط بين 10 و50 حالة لكلّ 100 الف ساكن.

وذكّرت وزارة الصحة كافة المواطنين بضرورة التقيّد بالاجراءات الوقائيّة وتطبيق البروتوكولات الصحية قصد التحكّم في نسق انتشار الفيروس وكسر حلقات العدوى.

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