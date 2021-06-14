2423 مصابا بكورونا يُقيمون في المستشفيات والمصحات

أعلنت وزارة الصحة مساء الأحد، عن ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا المستجد المقيمين في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة إلى 2423 شخصا بعد تسجيل 60 حالة جديدة يوم 12 جوان الجاري، 455 بأقسام العناية المركزة و116 تحت التنفس الاصطناعي.

كما تم في اليوم ذاته، تسجيل 1861 إصابة جديدة بالفيروس من مجموع 6434 تحليلا مخبريا.

كما تم يوم 12 جوان 2021، تسجيل 79 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الجملي للوفيات المبلّغ عنها إلى 13515 شخصا.

وقد ارتفع عدد التحاليل الإيجابية اليومية إلى 28.92 بالمائة.

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