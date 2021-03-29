25 حالة وفاة و604 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الاثنين، أنه تم بتاريخ 28 مارس 2021، تسجيل 25 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، و604 إصابة جديدة من مجموع 3194 تحليلا مخبريا.

وبلغ العدد الجملي للوفيات والإصابات المكتشفة على التوالي 8760 حالة وفاة و251 ألفا و169 إصابة، منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية مارس 2020.

في المقابل، بلغ عدد المتعافين من الفيروس 215 ألفا و920 شخصا، بعد تعافي 555 مصابا.

يتم حاليا التكفل بـ 1129مصابا بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، إضافة إلى إقامة 298 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 108 مصابين إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.

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